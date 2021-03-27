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Экономика

Стоимость автомобилей марки Hyundai выросла для российских покупателей

Стоимость автомобилей марки Hyundai выросла для российских покупателей

Москва, 27 марта. Корейский автопроизводитель Hyundai снова поднял цены на самые популярные автомобили на российском рынке.

Так, седан Solaris и кроссоверы Creta и Tucson, в том числе Tucson N Line, в марте текущего года подорожали на 15–55 тысяч рублей, или 1,4–3,3% от прежнего ценового уровня, сообщают эксперты портала «Цена Авто» по результатам исследования прайс-листов.

Наименьший рост цены — на 15 тысяч рублей — зафиксирован для большинства комплектаций седана Solaris. В диапазоне от 30 до 43 тысяч рублей подорожал кроссовер Creta, а Tucson и его «спортивная» модификация Tucson N Line получили максимальную прибавку к цене — 55 тысяч рублей.

Hyundai уже повышал стоимость своих моделей автомобилей для российских потребителей в начале текущего года. Ценники прибавили 10–200 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Госавтоинспекция ранее напомнила автолюбителям об основных запрещенных видах тюнинга, из-за которых автомобиль может быть снят с учета.

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