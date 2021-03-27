Стоимость автомобилей марки Hyundai выросла для российских покупателей

Москва, 27 марта. Корейский автопроизводитель Hyundai снова поднял цены на самые популярные автомобили на российском рынке.

Так, седан Solaris и кроссоверы Creta и Tucson, в том числе Tucson N Line, в марте текущего года подорожали на 15–55 тысяч рублей, или 1,4–3,3% от прежнего ценового уровня, сообщают эксперты портала «Цена Авто» по результатам исследования прайс-листов.

Наименьший рост цены — на 15 тысяч рублей — зафиксирован для большинства комплектаций седана Solaris. В диапазоне от 30 до 43 тысяч рублей подорожал кроссовер Creta, а Tucson и его «спортивная» модификация Tucson N Line получили максимальную прибавку к цене — 55 тысяч рублей.

Hyundai уже повышал стоимость своих моделей автомобилей для российских потребителей в начале текущего года. Ценники прибавили 10–200 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Госавтоинспекция ранее напомнила автолюбителям об основных запрещенных видах тюнинга, из-за которых автомобиль может быть снят с учета.