Вдова Табакова рассказала о любовных похождениях их сына

Москва, 27 марта. Вдова именитого актера и режиссера Олега Табакова, артистка Марина Зудина рассказала о личной жизни их сына Павла, который пошел по стопам родителей в карьере.

Зудина не может сказать точно, есть ли сейчас у Табакова-младшего какие-либо отношения. Оказалось, что 25-летний сын театрального мэтра стал настоящим ловеласом.

«Я с таким количество девушек перезнакомилась, он меня уже даже перестал с ними знакомить. Все. Видимо, он понял, что не надо уже, хватит», — рассказала Зудина о любовных похождениях сына.

Недавно Павла Табакова заметили в компании пиарщицы, которая занимается организацией мероприятий для актеров. Именно на такой вечеринке молодой артист познакомился с этой девушкой, и теперь они вместе прогуливаются по ночной Москве, рассказали в программе «Ты не поверишь!». Неизвестно, знает ли Зудина об этих отношениях. Сам Табаков-младший убежден, что давно вышел из того возраста, в котором нужно перед кем-то отчитываться.

«Мне кажется, я лучше знаю, что мне подойдет. Это как по еде — только я знаю, что мне нравится», — завяил сын покойного актера.

Марина Зудина считает своего сына завидным женихом. По словам вдовы, ее наследник является очень востребованным актером. Кроме того, Олег Табаков оставил Павлу и его сестре неплохое наследство. Недавно сын именитого артиста признался, что благодаря отцу у него есть финансовая свобода.