Инцидент в Суэцком канале может отразиться на рынке электроники

Москва, 27 марта. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал журналистам, как сложившаяся в Суэцком канале ситуация может отразиться на рынке электронных товаров.

Блокировка Суэцкого канала произошла из-за застрявшего там судна-контейнеровоза Ever Given. До сих пор не разрешившаяся ситуация способна усугубить кризис в логистике, который с конца прошлого года негативно влияет на доступность комплектующих и стоимость товаров на рынке электроники.

«Сейчас из-за Суэцкого канала мы теряем примерно 7-8% контейнеров», — заявил эксперт ТАСС.

Кризис протянется до полутора месяцев даже в том случае, если Суэцкий канал разблокируют уже завтра. Жители России могут заметить рост цен на электронику в апреле 2021 года по большинству категорий. На рынке также может образоваться дефицит, считает собеседник издания.

Проблемы в Суэцком канале могут вызвать значительные потери для мировой экономики. Об этом стало известно из расчетов, произведенных аналитиками крупнейшей немецкой страховой компании Allianz.