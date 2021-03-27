Появились первые фотографии со свадьбы Жигунова и «копии Заворотнюк» Ворожбит

Москва, 27 марта. Известный российский актер Сергей Жигунов в третий раз женился. На этот раз его избранницей стала журналистка Виктория Ворожбит. Фотографии с церемонии появились в Сети.

После заключения брака супруги не стали скрывать от поклонников радостное событие, опубликовав интригующий снимок в Instagram. Первые снимки тайного бракосочетания артист предоставил редакции издания StarHit.

Свадьба Жигунова и Ворожбит прошла без пышной церемонии и большого количества гостей. Вместо традиционного белого наряда журналистка надела строгое платье нежно-голубого оттенка. В руках она держала аккуратный букет розовых тюльпанов.

Накануне в Instagram Жигунов в честь события опубликовал свою руку, чтобы продемонстрировать обручальное кольцо из белого золота. Поклонники сразу же поняли, что избранницей актера стала журналистка, которую в Сети называют «копией Заворотнюк» за ее схожесть с бывшей возлюбленной актера.

Актер, известный по сериалу «Моя прекрасная няня», женился в третий раз. Однако сейчас поклонники впервые смогли увидеть, насколько он счастлив в объятиях Ворожбит. Многие пожелали молодой семье счастья и долгих лет совместной жизни.