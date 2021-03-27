Россиянам посоветовали начать копить на старость с 30 лет

Москва, 27 марта. Руководитель направления «Экономика и социальное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Виктория Павлюшина рассказала, когда россиянам стоит начинать копить на старость.

Задумываться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления соответствующего возраста, уверена эксперт. Однако этим необязательно заниматься сразу после окончания учебы в школе или вузе, заявила она корреспонденту РИА Новости.

«Важно начинать делать это уже в 30–35 лет, а не предпенсионном возрасте», — добавила Павлюшина.

Позже человек может потерять как возможность, так и время для накопления необходимых денежных сумм. Собеседница издания также отметила важность повышения финансовой грамотности населения страны, чтобы люди знали, чем они могут воспользоваться для обеспечения достойной старости.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее призвал россиян не переживать об индексации выплат работающим пенсионерам. Данный вопрос будет решаться, заявил сенатор в ходе пресс-конференции Медиагрупппы «Патриот» и Федерального агентства новостей (ФАН).