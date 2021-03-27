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Кирилл Полухин рассказал, как смог воплотить на экране образ Максима Шугалея

Кирилл Полухин рассказал, как смог воплотить на экране образ Максима Шугалея

Работая над ролью российского ученого, социолога Максима Шугалея, актер Кирилл Полухин чувствовал, что на нем лежит большая ответственность. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам артист.

Актер поделился своими приятными переживаниями по случаю особой награды «За кино, спасающее жизнь», которой был удостоен фильм «Шугалей» в ходе церемония вручения IX премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России. Картина рассказывает реальную историю российского ученого, взятого в плен в Ливии в 2019 году. В ленте артист исполнил главную роль.

«Мне было очень важно узнать, какой он, потому что информации практически не было. Я встречался с его друзьями для того, чтобы создать образ Максима, хотя бы немного узнаваемый, поскольку понятно, что, не зная человека, трудно его сыграть. Моя основная идея была в том, чтобы передать судьбу человека, что с ним происходит сейчас (в плену в Ливии. — Прим. ФАН), что он чувствует, попытаться представить себя на его месте», — сообщил актер.

Кирилл Полухин рассказал, что стало для него самой главной оценкой качества проделанной им работы.

«Когда мы встретились с Максимом, он сказал: «Некоторые моменты ты очень точно передал. Я смотрел, и у меня были слезы. Откуда ты мог это знать? То, что ты показал — об этом никто не знает». Для меня как для актера это была лучшая похвала — со стороны самого героя», — отметил собеседник ФАН.

Кирилл Полухин рассказал, как смог воплотить на экране образ Максима Шугалея

В завершение артист указал, чем еще лично для него данный проект был труден.

«Исторических персонажей воплощать доводилось. Однако сыграть реально существующего человека, который сейчас где-то находится в ужасающих условиях, в плену у террористов, вот такого еще не было. Картина в большей степени снималась с целью помочь Максиму вернуться на Родину. Когда ты понимаешь, что от тебя в какой-то мере зависит судьба человека, твоего соотечественника, конечно, ты чувствуешь большую ответственность», — подытожил Кирилл Полухин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что киноленте «Шугалей» достался спецприз от Ассоциации продюсеров кино и телевидения России.

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