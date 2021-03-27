Топ малоизвестных театров Петербурга

Сегодня весь театральный мир отмечает профессиональный праздник — Международный день театра. История его не столь давняя, однако для культурного сообщества 27 марта — значимая дата в календаре.

О том, какими традициями богат праздник и как его лучше отметить любителям театрального искусства, ФАН писал ранее. А в сегодняшнем материале мы расскажем о малоизвестных, но примечательных точках на карте театрального Петербурга — города, напрямую ассоциирующегося с этим уникальным ремеслом.

Клоун-мим-театр «Мимигранты»

(Большой проспект Васильевского острова, 83)

Единственный в городе государственный театр, работающий в уникальном жанре клоунады и пантомимы уже 30 лет. Постановки театра примечательны и тем, что артисты не боятся работать со сложными вопросами и мрачными темами, разворачивая сатирическое отношение на полную. При этом все спектакли — комедии с классической клоунской подачей. За годы работы яркие постановки и перфомансы полюбились зрителям разных возрастов — к театральной культуре здесь приучают и взрослых, и детей.

Театр драматических импровизаций

(пр. Стачек, 72)

История театра началась с 1982 году с образования экспериментальной студенческой студии «Театральная мастерская». Свой нынешний формат он обрел спустя 7 лет, оставив от предыдущего этапа костяк труппы, режиссеров и репертуар. Уникальная фишка театра — в особой методике, благодаря которой игра актеров лишена неестественности. А еще многие спектакли идут без антракта, что не дает отвлечься от действия ни артисту, ни зрителю. В репертуаре театра — постановки, основанные на произведениях русской и мировой классики и современной драматургии.

Такой театр

(пр. Московский, 107, корп. 5)

Независимый театр без постоянной труппы, где для каждого нового проекта собирается уникальная артистическая команда. Нацеленность на актуальные современникам темы и открытый диалог со зрителями — основные постулаты местного творчества. Сегодня в репертуаре театра — 17 постановок для взрослой аудитории, три из которых были номинированы на «Золотую маску». Еще одна «фишка» Такого театра — большинство спектаклей здесь создано именно молодыми артистами.

Театр «Цехъ»

(пр. Чкаловский, 12/20В)

«Молодой» театр, который в 2013 году основали выпускники Санкт-Петербургской театральной академии, связанные любовью к жанру и вдохновленные поиском нового. Уже первые работы поразили зрителей оригинальным взглядом и интересными смыслами. Сейчас большая часть спектаклей ориентирована на взрослых, однако театр развивается и находит формы выражения для зрителей помладше.

Санкт-Петербургский театр глухих

(ул. Фрунзе, 15)

Уникальная творческая площадка, где граница между актерами и публикой стирается. Здесь идут спектакли по произведениям мировой классики на жестовом языке, и они понятны зрителям любой категории. Театр глухих живет по принципам русского репертуарного театра, при учреждении также работает творческое объединение неслышащих деятелей искусств и культуры.

Учебный театр «На Моховой»

(ул. Моховая, 33–35)

Единственный в городе театр, где живет чудесная традиция учебных спектаклей. Свое мастерство здесь оттачивают молодые артисты — студенты Российского государственного института сценических искусств. В театре нет постоянной труппы, а репертуар отличается завидным многообразием: кукольные спектакли для детей, драматические спектакли по мировой классике, эстрадные концерты и мюзиклы, экспериментальные пластические постановки. Площадка с богатой историей притягивает и такого же зрителя — молодого, энергичного и любопытного.

Театр «Синий сарафан»

(наб. канала Грибоедова, 107)

Уникальное пространство, ведь это первый в России женский физический театр. Пока совсем молодая и развивающаяся площадка, создатели которой берутся за объединение театральных традиций русской драматической школы и театра пластики тела. Команда уже зарекомендовала себя в многообещающем ключе и обзавелось кругом почитателей. В 2019 году «Синий сарафан» получил премию NCA Saint Petersburg Music Awards как лучший молодой экспериментальный театр Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский «Театр Дождей»

(наб. реки Фонтанки, 130АБ)

Один из самых атмосферных и классических в лучшем понимании этого слова театров города. Он радует зрителей постановками с 1990 года, а основу репертуара составляют произведения мировой классической драматургии. Главная черта театра, за которую его и полюбили петербуржцы, — душевная и теплая атмосфера, лишенная эксперимента ради эксперимента и не стремящаяся шокировать зрителя.