Пять мирных граждан Мали погибли в результате авиаудара ВС Франции

Бамако, 27 марта. Не менее пяти мирных граждан умерли в результате ошибочного авиаудара Вооруженных сил Франции на юго-востоке Мали, близ деревни Талатай.

Местные чиновники утверждают, что погибшие были гражданскими лицами в возрасте от 15 до 20 лет, которые поехали группой на трех мотоциклах с одним ружьем, чтобы поохотиться на птиц и кроликов.

The CMA released the names of 5 young civilians killed following an airstrike 60 km north of Indelimane, #Menaka #Gao #Mali. 6 reported to have been killed. pic.twitter.com/MtGfNv2uEv