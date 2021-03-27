Пять мирных граждан Мали погибли в результате авиаудара ВС Франции

Бамако, 27 марта. Не менее пяти мирных граждан умерли в результате ошибочного авиаудара Вооруженных сил Франции на юго-востоке Мали, близ деревни Талатай.

Местные чиновники утверждают, что погибшие были гражданскими лицами в возрасте от 15 до 20 лет, которые поехали группой на трех мотоциклах с одним ружьем, чтобы поохотиться на птиц и кроликов.

The CMA released the names of 5 young civilians killed following an airstrike 60 km north of Indelimane, #Menaka #Gao #Mali. 6 reported to have been killed. pic.twitter.com/MtGfNv2uEv — Viraj (@intlsec) March 26, 2021

Французские военнослужащие, находящиеся в Мали в рамках операции «Бархан», подтверждают факт авиаудара в регионе Гао, неподалеку от Талатая. Однако они заявляют, что предварительное наблюдение позволило идентифицировать цель как вооруженную террористическую группировку.

Согласно предоставленным Францией данным, уничтожено три мотоцикла. Сведений о человеческих жертвах Париж не сообщает. Это уже второй подобный инцидент за текущий год.

Ранее, в начале января, войска европейского государства нанесли авиаудар по свадебной церемонии в населенном пункте Бунти рядом с городом Дуэнца в центральной части Мали. Погибли около 20 человек, не менее сотни получили ранения разной степени тяжести. Тогда в Париже также отметили, что под удар попала террористическая группировка.

Операция «Бархан» стартовала в Сахельском регионе летом 2014 года, придя на смену операции «Сервал», начавшейся годом раньше. Вооруженные силы Франции действуют параллельно с многопрофильной миссией ООН (МИНУСМА). Однако присутствие иностранного контингента, насчитывающего свыше пяти тысяч бойцов, вызывает протесты мирного населения страны.

Произошедший в августе военный переворот в Мали предваряли многонедельные уличные акции против профранцузской политики экс-президента Ибрагима Бубакара Кейта. Однако в Париже заявили, что операция «Бархан» продолжится несмотря на смену власти в республике.