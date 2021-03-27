Названы популярные среди российских туристов места для бюджетного отдыха в мае

Москва, 27 марта. Небольшие города и поселки пользуются особой популярностью среди российских туристов для отдыха на майских праздниках из-за дешевизны и отсутствия людей, выяснили в Tvil.ru.

Специалисты составили рейтинг на основе данных о бронирования жилья с 1 по 11 мая этого года. В нем находятся маленькие города с населением не более 130 тыс. человек. В Краснодарском крае особой популярностью пользуется поселок Дедеркой. В Крыму выбирают для отдыха Мисхор, а в Карелии — населенный пункт Ильинский. В десятку самых популярных направлений также вошли Аскат, Абзаково, Домодедово, Андреаполь, Багратионовск, Выборг и Гагра.

Путешественники планируют отпуск в начале мая на срок от одной до 12 ночей. В общей сумме на проживание россияне тратят от 400 рублей до 9 тыс. рублей в сутки. Самый дешевый отдых получится провести в Дедеркое.

Ранее сообщалось, что любой желающий турист может приобрести единый проездной билет в Абхазию. Перевозка будет осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале в Адлере и в аэропорту Сочи.