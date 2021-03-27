Фильм «Шугалей» спас человеческие жизни. ФАН-ТВ

Накануне в столице вручили премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ).

В Москве в девятый раз продюсеры кино наградили творческие коллективы, чьи фильмы и сериалы нашли большой отклик, заставили их сопереживать героям и буквально украли зрительское внимание.

Лауреаты национальной кинематографической премии состязались в 21-ой номинации, среди которых: лучший сериал, лучший сценарий, лучшая режиссерская работа и другие.

Киноленту режиссера Дениса Нейманда «Шугалей» жюри премии отметило специальным призом «За кино, спасающее жизнь». Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о нашем соотечественнике, социологе Максиме Шугалее, которого похитили и удерживали в ливийской тюрьме более года. Усилиями сотен людей и огромным вниманием со стороны, в том числе, кино, Максима Шугалея и его коллегу Самера Суэйфана удалось спасти и вернуть домой.

Как отмечает журналист, член Общественной палаты России, учредитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, эта награда показала всем нам, что художественное кино может и должно реально помогать людям: