Фильм «Шугалей» спас человеческие жизни. ФАН-ТВ

Накануне в столице вручили премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ).
В Москве в девятый раз продюсеры кино наградили творческие коллективы, чьи фильмы и сериалы нашли большой отклик, заставили их сопереживать героям и буквально украли зрительское внимание.
Лауреаты национальной кинематографической премии состязались в 21-ой номинации, среди которых: лучший сериал, лучший сценарий, лучшая режиссерская работа и другие.
Киноленту режиссера Дениса Нейманда «Шугалей» жюри премии отметило специальным призом «За кино, спасающее жизнь». Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о нашем соотечественнике, социологе Максиме Шугалее, которого похитили и удерживали в ливийской тюрьме более года. Усилиями сотен людей и огромным вниманием со стороны, в том числе, кино, Максима Шугалея и его коллегу Самера Суэйфана удалось спасти и вернуть домой.
Как отмечает журналист, член Общественной палаты России, учредитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, эта награда показала всем нам, что художественное кино может и должно реально помогать людям:
«Это, на мой взгляд, практически революционное событие в мире российского кинематографа. То есть реально художественный фильм получил приз за то, что он помог, решил проблему, спас человеческие жизни. Художественный фильм, не журналистская работа, не документалистика, а художественный фильм. <…> У нас крайне не хватает остроактуального кино о том, что происходит здесь и сейчас, вот в нашей жизни, прямо здесь. Потому что десятки, сотни россиян находятся в плену в разных странах. В тюрьмах, без суда и следствия», — сказал Малькевич.