Власти Ботсваны поощряют охоту на слонов

Габороне, 27 марта. Власти Ботсваны увеличили количество лицензий на охоту. В апреле они выдадут 287 разрешений.

Ранее Международный союз охраны природы (МСОП) предупреждал, что африканские лесные и саванные слоны внесены в список исчезающих животных. Ранее они считались представителями одного вида, но потом их разделили на два. В последнее время звери находятся на грани вымирания.

Тем не менее Департамент дикой природы и национальных парков Ботсваны увеличивает сезон охоты. В прошлом году его пришлось прервать из-за пандемии COVID-19.

«Мы должны остановить браконьерство и обеспечить охрану саванных и лесных слонов», — возмутился генеральный директор МСОП доктор Бруно Оберле.

Он обратил внимание, что в последние годы несколько африканских стран доказали, что уничтожение слонов можно остановить. Оберле настаивает, что совместная работа способна решить проблему.

Численность слонов стремительно сокращается: за 30 лет лесных слонов стало меньше на 31%, популяция саванных за 50 лет снизилась минимум на 60%. Резкий спад количества животных произошел после 2008 года. Тогда Африканский континент захватила волна браконьерства.

Власти Ботсваны не стремятся сохранить исчезающий вид. Они выдадут 287 лицензий на убийство слонов и других животных: зебр, буйволов и леопардов. Чаще всего поохотиться приезжают граждане США.

Некоторое время в стране действовал запрет на уничтожение слонов. Его ввел в 2014 году президент Ян Кхама. Однако в 2019 году новый глава государства Мокветси Масиси отменил постановление, объяснив это тем, что животные расширили территорию обитания и вступили в контакт с людьми.

Правительство Ботсваны явно не намерено принимать участие в международных усилиях по сохранению популяции слонов. Так, в прошлом году оно даже проводило аукционы по продаже разрешений на охоту. Тогда стоимость одного слона составила 43 тыс. долларов. При этом именно в Ботсване обитает наибольшее количество данных животных — более 130 тысяч особей.