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Африка

Власти Ботсваны поощряют охоту на слонов

Власти Ботсваны поощряют охоту на слонов

Габороне, 27 марта. Власти Ботсваны увеличили количество лицензий на охоту. В апреле они выдадут 287 разрешений.

Ранее Международный союз охраны природы (МСОП) предупреждал, что африканские лесные и саванные слоны внесены в список исчезающих животных. Ранее они считались представителями одного вида, но потом их разделили на два. В последнее время звери находятся на грани вымирания.

Тем не менее Департамент дикой природы и национальных парков Ботсваны увеличивает сезон охоты. В прошлом году его пришлось прервать из-за пандемии COVID-19.

«Мы должны остановить браконьерство и обеспечить охрану саванных и лесных слонов», — возмутился генеральный директор МСОП доктор Бруно Оберле.

Он обратил внимание, что в последние годы несколько африканских стран доказали, что уничтожение слонов можно остановить. Оберле настаивает, что совместная работа способна решить проблему.

Численность слонов стремительно сокращается: за 30 лет лесных слонов стало меньше на 31%, популяция саванных за 50 лет снизилась минимум на 60%. Резкий спад количества животных произошел после 2008 года. Тогда Африканский континент захватила волна браконьерства.

Власти Ботсваны поощряют охоту на слонов

Власти Ботсваны не стремятся сохранить исчезающий вид. Они выдадут 287 лицензий на убийство слонов и других животных: зебр, буйволов и леопардов. Чаще всего поохотиться приезжают граждане США.

Некоторое время в стране действовал запрет на уничтожение слонов. Его ввел в 2014 году президент Ян Кхама. Однако в 2019 году новый глава государства Мокветси Масиси отменил постановление, объяснив это тем, что животные расширили территорию обитания и вступили в контакт с людьми.

Правительство Ботсваны явно не намерено принимать участие в международных усилиях по сохранению популяции слонов. Так, в прошлом году оно даже проводило аукционы по продаже разрешений на охоту. Тогда стоимость одного слона составила 43 тыс. долларов. При этом именно в Ботсване обитает наибольшее количество данных животных — более 130 тысяч особей.

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