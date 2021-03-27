Татьяна Навка сфотографировала похудевшего Петра Чернышева в аэропорту

Москва, 27 марта. Фигуристка Татьяна Навка очень много работает. Олимпийская чемпионка продолжает создавать красочные ледовые шоу и делает это для радости зрителей. Также она не забывает о тренировках своей дочери Надежды Песковой и других юных фигуристов. В минувшем году спортсменка настолько заскучала по выступлениям, отменившимся из-за пандемии, что согласилась стать членом жюри в шоу «Ледниковый период». Сейчас, когда пандемия миновала, фигуристка смогла вновь выступать перед зрителями. В постановках Навки почти всегда участвует фигурист Петр Чернышев. Не так давно мужчина тоже сделал перерыв в работе. Это было связано с болезнью его супруги Анастасии Заворотнюк. Актриса уже около двух лет находится в больнице. Она борется с онкологией. Татьяна была одной из первых, кто в сложной ситуации поддержал Чернышева и теперь снова отправляется на гастроли вместе с Петром.

«Мы прилетели в какой город, Петр?», — спрашивает Навка коллегу.

Чернышев, представший у аэропорта в водолазке и белом пуховике, ответил наставнице.

«Это Самара», — ответил фигурист. «А потом в какой едем?» — спросила второй раз Навка. «В Тольятти», — заявил Чернышев. «Так. Наша команда! Ребята, все готовы? Всегда готовы, ха-ха-ха! Зажжем в Тольятти? Ну все, до встречи», — продекламировала спортсменка.

Подписчики фигуристки отметили, что Петр Чернышев сильно похудел и зарос. Многие отметили, что фигурист выглядит уставшим. Но муж Заворотнюк находится в отличной форме, а доказал он это во время репетиции в Тольятти. Спортсмен филигранно откатал свои номера на льду. Два года назад он стал папой, Анастасия родила ему дочь Милу.

Ранее ФАН писал о том, как бывший муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф пытался заработать на ее болезни.