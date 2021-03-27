Наталья Подольская опубликовала редкие кадры с внуком Пугачевой и его женой

Москва, 27 марта. Жена музыканта и композитора Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская показала кадры со старшим сыном мужа Никитой и его супругой Аленой.

На своей странице в Instagram Подольская решила поздравить отца своего супруга с юбилеем. Владимиру Преснякову — старшему 26 марта исполнилось 75 лет.

«Любимый наш Петрович!!! Какая красивая дата сегодня! <...> Очень жду , когда сойдет снег, станет тепло, и мы соберемся на нашей веранде за большим столом и будем слушать ваши истории, которые я просто обожаю», — обратилась певица к знаменитому тестю.

Жена Преснякова-младшего опубликовала несколько кадров, на которые попало практически все звездное семейство. На некоторых фотографиях можно заметить Никиту, являющегося внуком примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, а также его жену.

Помимо старшего сына, рожденного певицей Кристиной Орбакайте, у Преснякова-младшего есть два наследника от Натальи Подольской. Младший сын пары, которого зовут Иван, появился на свет в конце октября прошлого года. Недавно супруга Владимира Преснякова показала, как подрос их младший наследник за пять месяцев.