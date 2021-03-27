Пол-Украины признали красной зоной по COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Киев и 12 регионов Украины признали красной зоной по COVID-19 Украина — под страхом локдауна. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в стране методично ухудшается. Строжайший карантин был введен в столице государства и еще в 12 из 25 регионов. Список красных зон озвучили в Министерстве здравоохранения государства. Как следует из информации, приведенной на сайте ведомства, такой статус присваивается в том случае, если в течение трех дней превышаются как минимум два из установленных показателей. К ним, в частности, относятся уровень загруженности коек, количество госпитализаций, коэффициент выявления COVID-19 методом ПЦР-тестирования и так далее. На фоне ковидной турбулентности Киев согласно политическим убеждениям сознательно отказался от российских вакцин и стал полигоном для испытания индийского препарата CoviShield. Свое плечо аналогу от AstraZeneca подставил даже президент Владимир Зеленский. После того, как на Украине от этой вакцины скончались уже несколько человек, да и Евросоюз стал постепенно отказываться от британо-шведской разработки, глава государства не придумал ничего лучше, как подписать закон, который снимает с производителей ответственность за побочные эффекты, если вакцинация проходила в соответствии со всеми инструкциями.

В Оренбурге задержан лидер преступной группы «Близнецы» В Оренбурге задержан «Царь Богов». Так величал себя 41-летний лидер преступной группы «Близнецы». Теперь он заключен под стражу Ленинским районным судом за вымогательство, и, скорее всего, поменяет вычурный трон на тюремные нары. Сотрудники УМВД России более двух лет охотились за бандой, которая стала кошмаром наяву для городских предпринимателей. По оперативным данным, главарь поощрял своих верных «слуг», «награждая» их золотыми перстнями с изображением паука. В ходе обысков у называвшего себя «Царем Богов» вымогателя и его «свиты» изъяты золото, документы и автомобили, в том числе бронированный, на котором и передвигался псевдоимператор. Пытаясь избежать привлечения к уголовной ответственности, он ссылался на медицинский диагноз, однако наряду со своими подельниками не избежал обвинения за вымогательство. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 7 лет лишения свободы.