Аналитики выяснили, хотят ли россияне досрочно погашать ипотеку

Москва, 27 марта. Специалисты Райффайзенбанка провели исследование, в результате которого выяснилось, какое количество граждан Российской Федерации собирается погашать ипотечный кредит досрочно.

Доля жителей страны, которые не намерены закрывать ипотеку раньше необходимого по договору срока, увеличилась с начала коронавирусной пандемии. Показатель достиг отметки в 8% с прошлогодних 5%, заявили аналитики Райффайзенбанка.

«Большинство респондентов <...> объяснили это тем, что не имеют такой финансовой возможности», — ссылается на данные банка ТАСС.

Однако частично погасить жилищный заем раньше срока хочет больше половины россиян, планирующих в ближайший год приобрести собственную недвижимость. Для 54% из них оказывается важнее уменьшение срока действия договора, отметили авторы исследования. Полностью закрыть ипотеку досрочно собираются 41% респондентов.

Действие программы «Семейная ипотека под 6% годовых» могут расширить в России на частные дома. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства финансов РФ.