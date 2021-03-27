Повешенного мужчину обнаружили на детской площадке в Ленобласти

Санкт-Петербург, 27 марта. Труп мужчины нашли на детской площадке в Кудрово. Обстоятельства смерти мужчины пока неизвестны.

Сообщение о происшествии полицейским поступило от очевидца. Прохожий сообщил, что на детской площадке в лесопарке «Оккервиль» висит бездыханное тело взрослого мужчины. Прибывшие на место сотрудники полиции следов насильственной смерти не зафиксировали.

Тело погибшего направили в морг Всеволожской больницы. Следователи вскоре назначат проведение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, устанавливается личность погибшего.

Из окна пятого этажа в Парголово выпал шестилетний ребенок, сообщал сайт 360tv.ru. От полученных травм мальчик скончался до приезда скорой помощи.