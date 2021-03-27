Япония поддержала идею Киева по запуску «Крымской платформы»

Киев, 27 марта. Посол Японии на Украине Такаши Кураи высказался за создание так называемой «Крымской платформы».

Дипломат назвал «присоединение» российского полуострова к Украине вопросом якобы международной безопасности. Такаши Кураи поддержал позицию официального Киева.

Также посол высказался в пользу вектора Незалежной в сторону европейской и евроатлантической интеграции. Он сказал об этом в интервью украинским СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал указ о принятии стратегии по «возвращению» Крыма Незалежной. Документ предполагает создание «Крымской платформы», которая должна стать инструментом «консолидации международных усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины». Министр обороны Незалежной Андрей Таран пригласил Японию к участию в саммите «Крымской платформы».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал бредом планы Киева по «возвращению» полуострова. Решение о воссоединении с Россией принимали жители региона, подчеркнул он.