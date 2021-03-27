Депутат Госдумы рассказала о погружении Украины в «милитаристский психоз»

Москва, 27 марта. Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться завершения войны в Донбассе, поэтому страна «погружается в милитаристский психоз», заявила депутат Госдумы Елена Панина.

Ранее украинские СМИ после анализа новой национальной стратегии военной безопасности Украины пришли к выводу, что Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне. Отмечалось, что словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе десять раз.

Панина считает, что тревожных ожиданий у украинцев становится больше, потому что Зеленский не смог превратить Украину в «классную европейскую страну». Кроме того, в государстве воцарилась «гнетущая атмосфера».

«Вместо этого официальный Киев отказывается выполнять минские соглашения, нарастает эскалация на линии разграничения, страна погружается в милитаристский психоз», — заявила депутат в интервью РИА Новости.

Напомним, что в утвержденной Зеленским новой стратегии безопасности страны есть пункты о вступлении Украине в НАТО, прекращении временной «оккупации» части территории страны, а также готовности к сдерживанию агрессии. В документе указывается, что «на национальном уровне Россия остается военным противником Украины».