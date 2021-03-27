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Экономика

Изменение климата на Земле может усилить энергетический потенциал российских ГЭС

Изменение климата на Земле может усилить энергетический потенциал российских ГЭС

Москва, 27 марта. Ежегодный объем электроэнергии, генерируемой российскими ГЭС, увеличится на 5% из-за изменения климата. Ожидается, что это случится к середине века.

Сотрудники НИУ «Московский энергетический институт» спрогнозировали изменения климата, которые могут произойти до 2050 года. Ожидается, что температура будет подниматься, и это дает России значительное преимущество в энергоресурсах.

На объемы электричества, вырабатываемого ГЭС, влияют интенсивность течения и полноводность реки. Это, в свою очередь, зависит от осадков, испаряемости и других факторов. После анализа всех переменных авторы исследования сумели подсчитать, как изменится добыча электроэнергии в России.

Средний объем генерации за год может увеличиться на 5%, если считать только существующие сегодня станции. В переводе на абсолютные числа получается десять миллиардов киловатт-часов в год.

В последнюю субботу марта проходит экологическая акция «Час Земли», участники на время выключают все электроприборы.

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