Изменение климата на Земле может усилить энергетический потенциал российских ГЭС

Москва, 27 марта. Ежегодный объем электроэнергии, генерируемой российскими ГЭС, увеличится на 5% из-за изменения климата. Ожидается, что это случится к середине века.

Сотрудники НИУ «Московский энергетический институт» спрогнозировали изменения климата, которые могут произойти до 2050 года. Ожидается, что температура будет подниматься, и это дает России значительное преимущество в энергоресурсах.

На объемы электричества, вырабатываемого ГЭС, влияют интенсивность течения и полноводность реки. Это, в свою очередь, зависит от осадков, испаряемости и других факторов. После анализа всех переменных авторы исследования сумели подсчитать, как изменится добыча электроэнергии в России.

Средний объем генерации за год может увеличиться на 5%, если считать только существующие сегодня станции. В переводе на абсолютные числа получается десять миллиардов киловатт-часов в год.

В последнюю субботу марта проходит экологическая акция «Час Земли», участники на время выключают все электроприборы.