В курском онкоцентре хирурги провели уникальную операцию на двух почках

Курск, 27 марта. Хирургами Курского онкологического научно-клинического центра им. Г.Е. Островерхова впервые была проведена сложная операция 52-летнему пациенту по удалению опухоли на обеих почках.

Как стало известно, в январе у мужчины случился инсульт. Во время диагностики у него также обнаружили ту самую опухоль на левой и правой почках. Врачи решили провести хирургическое вмешательство. Для этого специалистами был выбран малотравматичный метод — лапароскопический. Этот выбор связан с тем, что благодаря нему пациент теряет меньше крови и быстрее проходит этап реабилитации.

Длительность операции составило три часа. Она прошла успешно.

По словам оперирующего хирурга Андрея Антонова, в понедельник мужчину уже планируют выписать, а в стационаре он проведет меньше недели.

Ранее ФАН сообщал, что за полгода в Курской области было зарегистрировано более 4577 детей: 2355 мальчиков и 2222 девочек. В регионе родители все чаще стали выбирать необычные имена для своих новорожденных, например, такие, как Зигмунд и Аполлинария.