Сексолог Миллер рассказала, чем чреват для спортсмена отказ от интимной жизни

Психолог, сексолог Александра Миллер оценила решение 22-летнего футболиста из Ганы Кваме Опоку отказаться от секса ради спортивной карьеры. Специалист рассказала в комментарии ФАН, чем чревато длительное воздержание.

Нападающий алжирского «УСМ Алжир» Опоку заявил, что ради спортивных достижений отказался от интимной жизни. Форвард признался, что у него никогда не было отношений, сообщает Modern Ghana.

«Это позволяет мне оставаться футболистом. Я силен на поле благодаря отказу от секса», — заявил Опоку.

Сексолог обратила внимание, что у спортсменов, в частности футболистов, могут быть ограничения в сексе. Но, как правило, это происходит перед играми.

«У футболистов жесткие ограничения перед играми, никаких жен к ним не допускают, чтобы спортсмены не теряли энергию. Но без фанатизма. Никто не запрещает это делать после игры», — отметила психолог.

Миллер считает, что решение футболиста отказаться от секса говорит о повышенной тревожности. Спортсмен поставил себе непреодолимые задачи и хочет достичь невероятных высот, однако этим отказом он лишь повышает уровень тревожности.

Кроме того, сексолог предупредила, что отказ от интимной жизни может негативно сказаться на здоровье игрока.

«Это негативно скажется на психике — он будет легковозбудимым. Также у него может повыситься артериальное давление, потому что нет никакого эмоционального выхода. Гормоны будут скакать очень сильно, и возможна повышенная агрессивность. Долговременное воздержание не играет положительной роли», — заключила Миллер.

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