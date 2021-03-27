Дети Дмитрия и Полины Дибровых чуть не погибли из-за обрушившегося потолка

Москва, 27 марта. Супруга журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва, фотомодель Полина рассказала, как их дети едва не погибли обрушения потолка на загородной вилле.

Трагедия чуть не случилась, пока все члены семьи мирно спали ночью в своих кроватях. В особняке прорвало трубу, и из-за вытекавшей воды рухнул потолок на втором этаже дома. Именно там находилась спальня наследников Полины и Дмитрия Дибровых.

«Моя бабушка зашла к нам в спальню, мы спали — это было шесть утра. Она зашла со словами: «Полина, на втором этаже на детей рухнул потолок!». Я за секунду перенесла себя туда. Слава богу, я сделала в этой комнате детские кроватки с крышей, поэтому, когда падал потолок, то он упал на эти крыши, а не на детей», — поделилась супруга телеведущего в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Наследникам Диброва сказочно повезло — они не получили ни царапины. Кроме того, дети могли обвариться, ведь в особняке прорвало трубу с горячей водой, но все обошлось. Было установлено, что прорыв случился на третьем этаже. Теперь дому звездного семейства требуется серьезный ремонт.

Недавно Дмитрию Диброву пришлось лечь под нож хирурга. Телеведущий решился на небольшую операцию из-за странной шишки на лице.