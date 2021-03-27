Минфин намерен разрешить инвестировать средства ФНБ в золото

Москва, 27 марта. Правовую базу для разрешения инвестировать в золото средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) готовит Минфин России.

Золото призвано стать защитным активом для ФНБ, с этой целью Минфин и планирует внести поправки в Бюджетный кодекс РФ. Изменения в данном законе уже были сделаны в 2020 году. Тогда ФНБ получил возможность хранить часть средств на депозитах и остатках банковских счетов в драгоценных металлах.

Инвестиция части средств в золото должна диверсифицировать риски и повысить доходность вложений фонда. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что при создании корзины размещения средств ФНБ он ориентируется на алгоритм, по которому размещает золотовалютные резервы ЦБ.

Сообщалось еще об одном принципе формирования инвестиционного портфеля ФНБ. До 1 триллиона рублей из фонда будет вложено в отечественные развивающиеся компании и инфраструктурные проекты.