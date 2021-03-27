Приватизация PDVSA: откажется ли Венесуэла от монополии на нефть

Власти Боливарианской республики рассчитывают выйти из топливного кризиса, отменив государственную монополию на нефтедобычу и начав частичную приватизацию госкомпании PDVSA, утверждает американское агентство Bloomberg.

Ряд иностранных корпораций уже планирует инвестировать в Венесуэлу, известную богатейшими залежами тяжелой нефти, однако им мешают американские санкции. Наложенные администрацией Трампа ограничения запрещают иностранным компаниям работать с PDVSA или действующими властями страны, но не предполагают наказаний за добычу ископаемых в Боливарианской республике.

Таинственные переговоры

Bloomberg reporta reuniones con ejecutivos petroleros en el Hotel Cayena y promesas de cambios regulatorios en el sector #Venezuela https://t.co/ZyP8HIig0c — Kenneth Ramirez (@kenopina) March 19, 2021

Bloomberg пишет, что в середине марта 2021 года в отеле Cayenne в Каракасе якобы состоялась встреча представителей иностранных корпораций и чиновников из правительства Венесуэлы. Предположительно, добывать нефть в Венесуэле уже планируют Shevron (США), Total (Франция) и Eni (Италия), однако «предпочтут подождать ослабления американских санкций», уступив поле менее крупным игрокам.

Ранее Shevron и Total совместно с PDVSA управляли двумя нефтеперерабатывающими заводами, но были вынуждены заморозить добычу и переработку нефти в Венесуэле из-за рестрикций Минфина США и окончательно заморозки отношений между Каракасом и Вашингтоном.

«Средние и малые компании могут приступить к деятельности, как только докажут Министерству финансов США, что они работают независимо от PDVSA и режима Мадуро», — утверждает боливийская газета El Deber.

Harían falta inversiones multimillonarias para resucitar la producción. Las sanciones de EEUU no prohíben invertir si PDVSA no está en medio. https://t.co/Wg4luLgAa7 — EL DEBER (@grupoeldeber) March 26, 2021

О заинтересованных компаниях из Индии, Турции, Китая и России Bloomberg не упоминает совсем. При этом официальный Каракас опубликовал никакой информации и не подтвердил переговоры в отеле Cayenne.

Новая политика?

«Я хочу сказать инвесторам из США и всего мира, что Венесуэла открыта для инвестиций в нефть, газ, нефтехимию, для взаимовыгодного партнерства», — заявил Николас Мадуро, выступая по телевидению в феврале 2021 года.

Venezuela: Maduro se abre a inversiones petroleras de EE.UU. https://t.co/IRq12N0xaY pic.twitter.com/FP4pN8I8rN — LA NACION (@LANACION) February 20, 2021

В своем выступлении президент отметил, что в добыче нефти в Венесуэле заинтересованы компании из Китая, Индии, Турции, России и Европы. Единственным условием для восстановления сотрудничества с американскими компаниями Мадуро назвал возвращение правительству контроля над активами компании Citgo.

Топливный кризис в Венесуэле

Последние несколько лет южноамериканская страна, обладающая самыми богатыми (более 300 млрд баррелей) запасами нефти в мире, переживает беспрецедентный топливный кризис. Первым ударом по нефтедобыче в Венесуэле стало всемирное сокращение цен на нефть после 2014 года. Экспортные доходы от продажи топлива в 2017 году сократились в три раза в сравнении с поступлениями в 2011 году, однако страна продолжала добывать по 1,5 млн баррелей нефти ежедневно.

Главной причиной кризиса, который ударил по PDVSA и всей экономике Венесуэлы, стало агрессивное санкционное давление со стороны США. С 2019 года Минфин США постепенно вытеснил из Боливарианской республики все иностранные компании, запретив им добывать, перерабатывать, перевозить и продавать венесуэльское топливо.

Это обрушило мировой спрос на продукцию PDVSA и, соответственно, ее добычу. В августе 2020 года среднесуточный уровень производства нефти в Венесуэле упал до 337 тысяч баррелей, что стало худшим показателем с 1934 года.

Политика администрации Трампа не только ударила по экспорту нефти, но также спровоцировала острый гуманитарный и топливный кризисы. Лишившись возможности перерабатывать сырую нефть на НПЗ в Техасе и поставок присадок из-за рубежа, PDVSA оказалась неспособна поддержать спрос на внутреннем рынке. Весной 2020 года на АЗС в Венесуэле кончился дизель и бензин, а цена за литр горючего взлетела до семи долларов.

Reaparecen las colas para cargar gasolina en Venezuela.



Esto es en La Restinga, Edo. Nueva Esparta, hoy 24 de julio de 2020.



Esta estación de servicio es una de las que cobra la gasolina en dólares. pic.twitter.com/ciXfdTGZVJ — Federico Black B. (@FedericoBlackB) July 24, 2020

Страна впервые в своей истории была вынуждена импортировать топливо. На помощь Каракасу пришел Тегеран, который отправил в 2020 году восемь танкеров с 2,3 млн баррелями моторного топлива. Импорт из Ирана дважды помог Венесуэле возобновить поставки бензина и дизельного топлива на заправки.

#BREAKING: "Fortune", the first out of five #Iranian tankers carrying fuel from #Iran to #Venezuela is about to enter the territorial waters of the country. This is Yekuana (PC-23), a Guaiquerí-class patrol boat which is going to escort "Fortune". pic.twitter.com/6vNr3KAUAj — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) May 23, 2020

Эксперты из ООН подтверждают: американские санкции против нефтяной промышленности и морская блокада Венесуэлы (США арестовывают суда с грузами для PDVSA) привели к гуманитарной катастрофе в Боливарианской республике. Спецдокладчик организации Елена Довгань по итогам своей миссии подчеркнула, что из-за огромных финансовых потерь правительство Николаса Мадуро лишилось возможности инвестировать средства в социальные программы, а нехватка автомобильного топлива угрожает перевозке медикаментов и продуктов питания.

Возрождение нефтяной промышленности?

На данный момент нет официальных подтверждений информации, опубликованной Bloomberg. Тем не менее отказ от монополии PDVSA на добычу ископаемого топлива возможен. В январе 2021 года Николас Мадуро объявил, что его правительство планирует до конца года нарастить нефтедобычу до 1,5 млн баррелей в сутки.

#Nacionales| Maduro promete para este año aumentar la producción de petróleo a 1,5 millones de barriles diarios



Lee más #ElCandelazo ????

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С учетом всех сложностей PDVSA вряд ли сможет сделать это в одиночку. Возможно, Каракас действительно откроет двери для иностранных компаний — но только для дружественных стран, таких как Иран и Турция. В прошлом году представители этих стран неоднократно посещали предприятия нефтяной промышленности, обещая правительству Венесуэлы наращивать сотрудничество в этой сфере. Chevron и Total, как и другим компаниям из Европы и США, придется надеяться на то, что Джо Байден все же вспомнит про предвыборные обещания и откажется от политики своего предшественника, одержимого идеей свержения Николаса Мадуро.

У правительства Николаса Мадуро есть повод не доверять компаниям из США и ЕС, ведь Total и Exxon без согласования с Каракасом начали разработку месторождений у берегов Гайана-Эсекиба — спорной с Гайаной территорией, которую правительство в Каракасе считает своей.