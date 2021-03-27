Ивлеева потратила на свой юбилей 8 млн рублей

Москва, 27 марта. День рождения блогера Насти Ивлеевой стал самым обсуждаемым событием в светской тусовке. Эксперты подсчитали, что мероприятие звезде обошлось в восемь миллионов рублей.

Праздник в честь 30-летия актрисы проходил в столичном ресторане «Прага», который долгое время был закрыт на ремонт. Однако ради артистки и за ее деньги руководство заведения открыло свои двери для гостей.

Всего на мероприятии было порядка 170 гостей. По заявлению именинницы, она хотела собрать три поколения артистов отечественной сцены, от молодого и модного тиктокера Дани Милохина до примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Главное отличие вечеринки Ивлеевой в том, что она отказалась от услуг по бартеру и за все на мероприятии платила из своего кармана. Только за аренду ресторана «Прага» на одну ночь артистка выложила миллион рублей. По информации в СМИ, организацией вечеринки занималось агентство Unity, получив 10% от общей стоимости мероприятия, сообщает «Комсомольская правда».

Праздник проходил в трех огромных залах, где организаторы установили Cyber казино, разместили струнный оркестр и номера со стрип-пластикой. Кроме того, на дне рождения присутствовал ведущий с концертной программой.

Большинство пользователей в Сети еще долго обсуждали присутствие Пугачевой на празднике. Среди высказавшихся оказался и известный ведущий Иван Ургант. В рамках своей программы артист дерзко пошутил по поводу Примадонны.