Для борьбы с жителями Донбасса киевские власти хотят перенять опыт украинских пособников нацистов времен Великой Отечественной войны. Об этом в интервью ФАН рассказал украинский политик, экс-нардеп Верховной рады Алексей Журавко.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне. К такому выводу пришло издание «Страна», проанализировав новую национальную стратегию военной безопасности. Главный посыл документа — упор на милитаризацию всего населения и война в основном на своей территории.

Стоит заметить, что словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе десять раз, а «территориальная оборона» — 34 раза. Предполагается, что «успех» Киева в конфликте должна обеспечить политическая, экономическая и военная поддержка Украины мировым сообществом. Согласно стратегии, задействование армии и спецподразделений санкционируется, если есть «спровоцированный и поддержанный извне вооруженный конфликт в пределах территории Украины».

«Это означает, что ВСУ могут в любое время начать военную операцию против неподконтрольных территорий», — поясняет украинское издание.

Масштабный опрос Info Sapiens, проведенный по заказу Школы политической аналитики, показал отношение украинцев к ситуации в шахтерском регионе. Так, 42% респондентов согласились с необходимостью проведения военной операции в Донбассе Вооруженными силами Украины. Против такого способа восстановления территориальной целостности страны выступили 25%. Исследование также показало, что за военную операцию ВСУ в Крыму выступают 37,4% граждан страны. Противоположного мнения придерживаются 27,5%. Остальные не определились с ответом.

Политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал новую национальную стратегию военной безопасности, которую одобрил президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина превратилась в «террористическое государство».

«Все последние действия и призывы Зеленского свидетельствуют о том, что Украина превращается в террористическое государство. Если смотреть между строк на новую украинскую доктрину, то становится понятно, что Киев готовится к войне. Углубившись еще более детально в документ, можно увидеть, что украинские власти намерены вести партизанскую войну не только в Донбассе, но и на территории России — в Крыму», — заявил политик.

Бывший народный депутат Рады раскрыл новую стратегию Киева в случае войны с Донбассом. Он считает, что для борьбы с жителями ДНР и ЛНР нынешние киевские власти хотят перенять опыт украинских пособников нацистов времен Великой Отечественной войны.

«О какой партизанской войне может идти речь? Они, наверное, не учили историю Великой Отечественной войны. Партизаны не сражались против своего народа, а громили врага, который убивал наш народ, народ Советского Союза. Скорее всего, Украина планирует перенять опыт националистов из «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена на территории РФ), которые во время ВОВ убивали своих же сограждан. «Партизан» — благородное слово, а то, что предлагает Украина, — терроризм. Поэтому тот документ, который подписал Зеленский, — это призыв к терроризму», — сказал собеседник ФАН.

Алексей Журавко отметил, что такая агрессивная политика украинских властей была продиктована западными странами. Он считает, что Украина семимильными шагами двигается к войне с Донбассом.

«Сегодня нужно прямо говорить о том, к чему призывает президент Владимир Зеленский. Он, скорее всего, сам до конца не понимает, что подписал. Уверен, что такая политика Украины продиктована странами Запада — США и Великобританией, мечтающими направить Киев против России. Украинцы, ждите большую беду. Кто постоянно говорит о мире (Зеленский часто это делает), тот готовится к войне», — резюмировал политик.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности ответить на масштабную атаку Вооруженных сил Украины в Донбассе.