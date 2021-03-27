Волочкова опубликовала архивные снимки с Джигурдой в день его рождения

Москва, 27 марта. Известная светская львица и балерина Анастасия Волочкова трепетно поздравила с днем рождения своего близкого друга актера и шоумена Никиту Джигурду.

Известные артисты дружат уже двадцать лет, о чем сообщила Волочкова в своем посте в Instagram. В этом году Джигурда отмечает свое 60-летие, в честь чего бывшая прима-балерина Большого театра решила опубликовать архивные снимки.

«Сегодня, 27 марта, в Международный день театра празднует свой юбилей мой добрый друг Никита Джигурда. Нашей дружбе 20 лет... Дорогой Никита, я желаю тебе истинных благ, радости, творческого вдохновения, любви и преданных людей в окружении. Дорожу тобой! Ты настоящий мужчина», — написала Волочкова.

Она пожелала имениннику творческого вдохновения, радости, любви и преданных друзей вокруг. Звезда подчеркнула, что очень дорожит общением с артистом. Сам Джигурда неоднократно в своих интервью отмечал, что вместе с балериной любит «троллить» журналистов новостями об их романе.

Жизнь известной светской львицы окутана тайнами. Поклонники Волочковой уже многие месяцы пытаются узнать, как же выглядит ее тайный возлюбленный. Недавно артистка стала гостьей шоу «Секрет на миллион», в котором похвасталась кольцом за 60 миллионов рублей. Дорогостоящее украшение ей подарил экс-жених Олег, с которым она рассталась несколько месяцев назад. Премьера программы состоится в субботу, 27 марта.