Что лучше для Украины: ужасный конец или ужас без конца? Колонка Голоса Мордора

Что лучше: ужасный конец или ужас без конца? Похоже, что именно с этим вопросом не могут определиться на Украине и готовятся к обоим вариантам. На всякий случай.

Ужасный конец — это начавшиеся в последнее время разговоры о возобновлении активной фазы войны в Донбассе. Очень хочется, хотя и боязно. Но подготовка идет, и очень даже активно. Обстрелы городов и сел Донбасса не прекращались никогда, даже во время «перемирий», но сейчас они учащаются в геометрической прогрессии. Уже никто и не стесняется, но при этом звучит все та же риторика, что виноваты в этом ополченцы, а то и вовсе Россия, а украинская армия стреляет только в ответ. Все это очень знакомо и привычно. А кроме этого, к линии соприкосновения стягиваются войска в очень больших количествах, и подогревается общественное мнение. По какому-то соцопросу получилось, что возобновления активных боевых действий хотят аж 40% украинцев, во что верится с большим трудом. Хотя бы потому, что даже самые зомбированные граждане страны прекрасно понимают, что война в Донбассе — это как минимум снова гробы. Причем не исключено, что в этих гробах окажутся близкие, мужья, братья и сыновья.

А как максимум это вопрос существования самой Украины. Власти страны уже один раз были предупреждены, что ценой необдуманных действий может быть существование Украины как государства. Не знаю, понимают ли это Зеленский и его советники, но это не шутки. Если даже украинский президент и надеется на помощь Запада, то он очень сильно ошибается. Активно помогать Киеву никто не станет, и тем более невозможно участие в войне каких-нибудь третьих сил. Да, реакция, конечно же, будет. Озабоченность, санкции, Совбез ООН — стандартный набор, но только вряд ли он особо поможет Украине, которая в лучшем случае полностью лишится Донецкой и Луганской областей, а в худшем… Даже сложно представить. Возможно, страна и останется, но уж очень усеченная в размерах.

А планов на войну — громадье. На Украине давно грезят «хорватским сценарием», то есть молниеносной зачисткой территории, подавлением сопротивления одним мощным ударом, но только Донбасс — не Сербская Краина, и даже без помощи российской армии легкой и быстрой войны не получится. Еще один фантом, который бередит головы украинских наполеончиков, — недавние события в Нагорном Карабахе, в частности опыт применения войсками Азербайджана турецких беспилотников «Байрактар». Мол, это война нового типа, а беспилотники полностью меняют правила игры на поле боя и дают очень большое преимущество. Украина даже закупила у Турции некоторое количество беспилотных комплексов, считая их неким абсолютным супероружием, но и тут есть критическая ошибка. В Нагорном Карабахе беспилотники практически не встречали противодействия систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а в Донбассе со всем этим придется столкнуться. И результат этого столкновения неочевиден.

Но на войну еще надо решиться, а также обладать достаточными для нее ресурсами, в первую очередь экономическими. А именно с этим на Украине намечаются очень большие проблемы. Когда-то, еще совсем недавно, существовала большая украинско-китайская дружба. Китай поддерживал украинскую экономику, инвестировал в нее деньги. Разумеется, это была не благотворительность. На Украине есть активы, которые очень интересны китайцам. Как, к примеру, предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», куда Китай инвестировал очень приличные по меркам Украины средства. Но последняя, как известно, сама себе не принадлежит, а находится под внешним управлением. И США строго-настрого приказали украинцам выкинуть китайцев, несмотря на вложенные деньги. Что Киев и сделал, национализировав предприятие. Денег китайцам никто не отдаст, просто потому что их нет. Но проблема в том, что КНР такого отношения к себе не прощает.

Результатом «необъявленных санкций» со стороны Китая станет отказ от закупок украинской сельхозпродукции, практически всей: пшеницы, кукурузы, сои и многого другого. Какой удар это нанесет по украинской экономике, невозможно даже представить. Страна и так по горло в долгах, с дырявым бюджетом, прогрессирующей эпидемией коронавируса — а тут такой удар по аграрному сектору, который хоть как-то подкармливал Украину. И самое главное, что творцы этого — сами украинские власти, которые не могли не послушаться своих американских хозяев, даже понимая, какой ущерб это нанесет государству.

То, что происходит в украинской экономике, учитывая грядущий подарок от китайцев, и есть тот самый второй вариант — «ужас без конца». Вернее, конечно, с концом, но все будет длиться очень и очень долго. Украина — она как борщ, который томится на медленном огне и «доходит». Этот процесс может занять достаточно большое время, но его итог будет только один — социальный взрыв, анархия, фактическая потеря государственности, превращение Украины в лоскутное «дикое поле» и, возможно, гражданская война, в которой будет не две стороны. Это будет настоящая война всех против всех.

Сложно сказать, какой вариант для Украины лучше: самоубийство быстрое или же медленное пожирание самой себя. Скорее всего, никакого третьего, цивилизованного варианта развития событий нет. Оппозиция, которая могла бы прийти к власти и как-то изменить ситуацию, уже практически зачищена, а народ поглотила апатия и депрессия. Первостепенной задачей для него стало банальное выживание, что в итоге может стать сверхзадачей, но власти страны это совершенно не волнует.