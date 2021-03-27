Около 180 человек эвакуировали из гостиницы после нападения исламистов в Мозамбике

Мапуту, 27 марта. Власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые на протяжении нескольких дней не могли выбраться из гостиницы после нападения исламистов в городе Пальма.

Боевики вскоре после эвакуации атаковали колонну из 17 грузовиков. Несколько человек были убиты, но большинству удалось скрыться. Всего в большегрузах находились около 80 человек. Некоторые из тех, кто застрял в гостинице, добрались пешком до пляжа. Оттуда военные их переправили на лодках в безопасное место.

Группировка «Вилаят Васат Африкия», присягнувшая ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России), атаковала город Пальма и несколько прилегающих к населенному пункту деревень, сообщал ФАН. Кроме того, вооруженные радикалы перекрыли движение по трассе до промышленного комплекса Афунги.

1 Организация запрещена на территории РФ.