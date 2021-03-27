Рудковская поздравила Плющенко с успехом его подопечной на ЧМ по фигурному катанию

Москва, 27 марта. Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. С этим событием продюсер Яна Рудковская поздравила своего мужа Евгения Плющенко.

Подопечная олимпийского чемпиона Александра Трусова в этом году выступила на своем дебютном взрослом чемпионате мира. Российская фигуристка заняла третье место. Восторженные отзывы в адрес юной спортсменки и ее наставника выразила Рудковская.

«Русская ракета Саша Трусова — гордимся твоей силой духа! Единственная девочка, которая прыгнула четверные прыжки на своем дебютном взрослом чемпионате мира! Выиграла произвольную программу! Саша — ты боец! Я знаю, какой колоссальный труд стоит за этой медалью!» — отметила продюсер.

Рудковская подчеркнула, что бронзовая медаль первенства — заслуга не только фигуристки, но и всего тренерского штаба Евгения Плющенко. Кроме прочего, продюсер поздравила Анну Щербакову и Лизу Туктамышеву, которые тоже стали гордостью всей страны.

Завоевавшие медали на международном первенстве россиянки получили не только почет, но и солидные денежные вознаграждения. По информации пресс-службы Международного союза конькобежцев (ISU), втроем они заработали 114 тысяч долларов, что составляет 10,9 млн рублей.