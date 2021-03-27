Американец Нэйтан Чен завоевал золото на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме

Стокгольм, 27 марта. Американский спортсмен Нэйтан Чен в третий раз подряд завоевал золото на чемпионате мира по фигурному катанию. Мировое первенство проходит в Стокгольме.

Рядом с 21-летним американцем на пьедестал поднялись два фигуриста, представляющих Японию Юма Кагияма и Юдзуру Ханю. Российские спортсмены Михаил Коляда и Евгений Семененко в мужском одиночном катании заняли пятое и восьмое места соответственно.

В отличие от мужчин, российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова отличились, заняв весь пьедестал на ЧМ. Со знаменательной победой спортсменок поздравил президент России Владимир Путин.