Ученые из США нашли способ визуализировать рак без вмешательства хирургов

Вашингтон, 27 марта. Особая методика визуализации раковых заболеваний у пациентов разработана учеными Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Метод позволит избежать хирургического вмешательства.

Инновационный способ визуализации, который тестировали американские медики, позволяет различить ткани прямой кишки с остаточными онкологическими процессами, рассказали эксперты. Вдобавок к этому благодаря ему можно сравнить ткани без новообразований после химиотерапии с лучевой терапией.

Согласно заявлению медиков Вашингтонского университета в Сент-Луисе, методика основана на фотоакустической микроскопии с акустическим разрешением. Эту технологию зарегистрировали с ультразвуком (AR-PAM/US) вместе с нейронной сетью с ИИ «глубокого учения».

Российские ученые разработали вещества, способные подавлять раковые клетки человека. Как сообщалось ранее, они были созданы специалистами Санкт-Петербургского госуниверситета, Центра медицинской химии Тольяттинского госуниверситета и Флорентийского университета.