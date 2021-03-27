В Курской области зафиксировали вторую вспышку африканской чумы свиней

Курск, 27 марта. В Фатежском районе в селах Хмелевой и Молотычи ветеринарами вновь была зафиксирована вторая вспышка африканской чумы свиней (АЧС). План дальнейших действий был обсужден на заседании спецкомиссии по предупреждению распространяя и ликвидации очагов заразных болезней животных.

На территориях региона, попавших в карантинную зону, запрещена не только разводка свиней, продуктов убоя и переработки, но и все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

Замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев отметил, что необходимо провести усиленный контроль буферных зон в комплексах по разводу свиней, а также в среде обитания диких кабанов для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение АЧС.

Ранее ФАН сообщал, что курский секретарь правления Инспекции общественного контроля Владимир Синельников рассказал о серьезности выявленного заболевания у домашних животных. Он также отметил, что ранее выявленная под Курском АЧС нанесла экономический ущерб.