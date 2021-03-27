Альянсу Пашиняна предрекли сохранение мест в парламенте Армении

Ереван, 27 марта. Международное рейтинговое агентство Fitch предсказало альянсу премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» сохранение коалиции большинства после парламентских выборов.

Политик сможет сохранить власть, однако доверие к его правительству ослабло. Это произошло на фоне протестов с требованием отставки Пашиняна после заявления премьера по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, пояснили в агентстве. Соответствующий отчет опубликован на сайте структуры.

«И хотя мы думаем, что он все же сохранит власть, после войны доверие к его правительству заметно ослабло, что может серьезно помешать проведению структурных реформ и борьбе с коррупцией», — пояснили в Fitch.

Ранее вице-спикер парламента Армении сообщил о намерении Пашиняна остаться на посту премьера до проведения выборов в высший орган. Они состоятся 20 июня 2021 года.