Отстрел или приют: в Саратове не могут справиться со стаями бездомных собак

Несколько месяцев назад в Саратове и других крупных городах области активизировалась проблема бездомных собак. Численность животных растет день ото дня: крупные стаи оккупировали даже рынки и школьные дворы. Муниципальные службы, призванные решить проблему, не справляются со своими задачами. Отлов собак идет слишком медленно, ускорить же его практически невозможно из-за недостатка вольеров для пойманных животных.



В среду данная проблема вызвала горячий спор в областной думе. Часть депутатов усомнилась в эффективности отлова собак, поскольку стерилизованные и проверенные ветеринарами животные потом вновь возвращаются на улицу. Депутат Станислав Денисенко выразил уверенность в необходимости более серьезных мер.

«Стерилизация не спасет от укусов, зубы же у животных остаются. Когда я сообщил жителям, что этих собак привезут обратно, они грозились дорогу перегородить! Каждый день уже кого-то кусают. Давайте уже наведем порядок в этом вопросе. Изыщем средства и закроем вопрос раз и навсегда», — сказал Денисенко.

Парламентарий Константин Денисов призвал коллег выступить с более конкретными предложениями, упомянув и возможный отстрел животных.

«Не совсем понимаю, что стоит за словами «вопрос надо кардинально решать». Тогда честно скажите, что, мол, давайте их отстреливать. Выскажите свою позицию открыто. Или дайте предложения по кардинальным решениям», — отметил Денисов.

После этих слов дискуссия разгорелась с новой силой, но ее прервал первый зампред облдумы Алексей Антонов, заявивший, что отстрел — это недопустимая мера. Однако значительная часть жителей Саратова, которой приходится жить рядом с собачьими стаями, уверена в необходимости жестких действий. Проживающий в Заводском районе пенсионер Виталий Гаранин вспомнил опыт решения данной проблемы в СССР.

«Поколение какое-то мягкое стало, трусливое. Выдумали какие-то нормы гуманности, запретили собак убивать. Поймите, что самое важное — это жизни людей, а особенно детей. Разве можно обменять даже 100 собак на одного ребенка, которого они, не дай бог, закусают до смерти? Любить животных это прекрасно, я сам их очень люблю. Но давайте вернем на вооружение опыт Советского Союза: рано утром несколько машин ездит и тихо отстреливает собак. Потом собирает тела и увозит на утилизацию. Все! Недорого, намного дешевле, чем любой приют или отлов, это однозначно. Дети никаких мертвых собак не увидят, психологических травм не будет. А улицы мигом станут чище, это я вам точно говорю», — резюмировал пенсионер.

Не против такого решения даже некоторые женщины. Врач-педиатр Елена К. тоже является сторонницей умерщвления собак.

​​​​​​​«Вы видели эти стаи? Я каждый раз, пока в поликлинику иду, с жизнью прощаюсь, честное слово. В нашем доме один мужчина предложил отравить собак, я пообещала ему даже денег дать, если в самом деле соберется. Мне неинтересны защитники животных: я боюсь за себя и родственников. Да и детишек жалко, которые в школу ходят. Слышала, их регулярно кусают», — отметила Елена.

Естественно, с подобной точкой зрения в корне не согласны зоозащитники. Балаковский волонтер Татьяна Ванина объяснила, почему приюты для животных могли бы решить проблему.

​​​​​​​«Конечно, я не согласна с возможным отстрелом или любым другим убийством бездомных собак. Это жестоко, животные ни в чем не виноваты. Для исправления ситуации нужен приют, и не один. Как только брошенные животные начнут массово жить в приютах, на улицах их станет в разы меньше. Это проблема не только Саратова. Наш временный дом для собак «Лапки» выселяют с территории, животных девать будет некуда. Балаковские власти отделываются обещаниями возвести приют в будущем. Чтобы чего-то добиться, нужно все круги бюрократического ада пройти. Порой кажется, что в нашей области все могут решить только отстрелом или отравлением. Уже не раз слышала, что собак травят потихоньку. Раскидывают яд, животное нюхает и начинаются судороги. Страшно и жестоко», — заявила Ванина.

В Саратове идет работа по возведению нового приюта для животных. Объект, строящийся в Заводском районе, обещают сдать в июне. Приют сможет принять около 400 собак одновременно, они будут находиться на постоянном проживании. Это не решит проблему полностью, но серьезно уменьшит ее масштабы. Что будут делать в других городах региона — неясно. ФАН следит за развитием событий.