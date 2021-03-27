Доктор Мясников назвал главное достоинство украинской кухни

Москва, 27 марта. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о главном достоинстве украинской кухни.

Некоторые украинские блюда подразумевают большое количество жирной и мучной пищи, мяса и калорийных продуктов. Но вместе с этим рацион жителей этой страны богат овощами и фруктами, отметил специалист в эфире телеканала «Россия-1».

«У него (украинца) на первый завтрак борщ с пампушками, а на второй завтрак — борщ с холодцом и галушками. А вот посередине овощи-фрукты по килограмму, этого он даже не считает», — заявил врач.

Из украинской кухни стоит позаимствовать преобладание большого количества растительной пищи. А от «плотных» и высококалорийных блюд лучше отказаться, заключил Мясников.

Ранее Александр Мясников дал совет россиянам, которые опасаются вакцинироваться от коронавируса. По его словам, не нужно бояться побочных реакций после прививки, так как российская вакцина переносится нормально.