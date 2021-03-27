Бойцы ВСУ открыли огонь по окрестностям Ясиноватой

Ясиноватая, 27 марта. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Васильевка в ДНР в окрестностях Ясиноватой.

Соответствующую информацию озвучили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ начали обстрел в 12:20 по местному времени с применением СПГ и АГС. С территории подконтрольного Киеву села Новоселовка Вторая украинские силовики выпустили шесть боеприпасов в направлении Васильевки. Это уже второе нарушение режима прекращения огня с начала дня.

Отмечается, что на территории обстреливаемого населенного пункта находится насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водовода, которая обеспечивает водоснабжением мирных граждан по обе стороны от линии фронта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности республики ответить Киеву как в дипломатическом поле, так и в военном противостоянии.