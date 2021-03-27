ЗРПК «Панцирь» отразят атаку БПЛА условного противника на учениях в Североморске

Москва, 27 марта. Расчеты ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Северного флота РФ проведут тренировку по комплексной обороне штаба стратегического объединения от нападения условного противника.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что военнослужащие отработают различные варианты развития тактической обстановки, в том числе отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Для борьбы с ними планируется задействовать зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Также в ходе тренировки будут использованы средства радиоэлектронной борьбы и аэрозольной маскировки. Подчеркивается, что маневры будут проходить на территории штаба Северного флота России в Североморске.

Ранее сообщалось, что расчеты артустановок МПК «Брест» Северного флота отработали упражнения по ведению боя с надводными и береговыми силами условного противника при интенсивном маневрировании.