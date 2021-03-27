Жириновский предложил «заполнить» российские деревни мигрантами

Москва, 27 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал идею об отправке мигрантов в российские деревни.

По словам политика, таким образом можно решить две проблемы одновременно. Мигранты могли бы не только «заполнить» пустующие земли, но и поспособствовать росту численности населения, сказал он во время радиоэфира.

«Таджики и узбеки — это земледельцы. А у нас сколько пустующих земель с готовыми домами? Вот так должен быть государственный подход», — сказал лидер ЛДПР.

Ранее он прокомментировал падение президента США Джо Байдена, который поднимался по трапу самолета. Инцидент может указывать на неминуемые перемены в Америке, отметил Жириновский.