Запасы пресной воды под Азовским морем позволят заменить Северо-Крымский канал

Симферополь, 27 марта. Ученые считают, что под Азовским морем хранится около 100 млрд кубометров пресной воды. Это позволит обеспечить Крым запасами воды на сто лет вперед.

Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) оценили запасы воды под Азовским морем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заведующую кафедрой «Техносферная безопасность» СевГУ Ларису Ничкову.

«Согласно полученным данным, мы оцениваем запасы пресной воды под Азовским морем в объеме около 90-100 млрд кубометров. Для нужд Крыма планируется отбирать около 1 млрд кубометров в год», — рассказала она.

По словам специалиста, добыча воды не составит особого труда. Это связано с тем, что Азовское море не отличается большой глубиной. Воду можно будет добывать с помощью скважин с использованием платформ, подобных нефтяным. При этом Ничкова отметила, что она будет чистой и мягкой, так как на берегу Азовского моря не так много промышленных предприятий, а запасы моря пополняются дождевой и талой водой, проходящей фильтрацию через песок.

В перспективе вода со дна Азовского моря позволит полностью заменить Северо-Крымский канал. Он обеспечивал жителей полуострова водой из Херсонской области до 2014 года, когда власти Украины приняли решение о перекрытии источника.

Ранее сообщалось, что украинские власти собираются укрепить дамбу Северо-Крымского канала. Это усилит водную блокаду Крыма.