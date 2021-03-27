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Сенатор Цеков оценил планы Крыма предъявить иски Украине

Сенатор Цеков оценил планы Крыма предъявить иски Украине

Москва, 27 марта. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отреагировал на намерение Крымских властей направить несколько исков к Украине на фоне организации водной блокады.

По словам сенатора, международные инстанции обязаны реагировать на факт нарушения прав человека. Он добавил, что в этой ситуации нарушения явно присутствуют.

«По большому счету это косвенно признавал ряд международных организаций, те, которые заявляли о том, что есть проблема с водообеспечением Крыма, в том числе в связи с тем, что Украина прекратила подачу воды на территорию», — отметил Цеков.

Он добавил: организации с оговорками упоминали, что вопросы водоснабжения являются обязанностями того государства, в состав которого входит территория.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что исковую претензию к Украине планируется подать в ближайщие месяцы.

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