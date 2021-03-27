Сенатор Цеков оценил планы Крыма предъявить иски Украине

Москва, 27 марта. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отреагировал на намерение Крымских властей направить несколько исков к Украине на фоне организации водной блокады.

По словам сенатора, международные инстанции обязаны реагировать на факт нарушения прав человека. Он добавил, что в этой ситуации нарушения явно присутствуют.

«По большому счету это косвенно признавал ряд международных организаций, те, которые заявляли о том, что есть проблема с водообеспечением Крыма, в том числе в связи с тем, что Украина прекратила подачу воды на территорию», — отметил Цеков.

Он добавил: организации с оговорками упоминали, что вопросы водоснабжения являются обязанностями того государства, в состав которого входит территория.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что исковую претензию к Украине планируется подать в ближайщие месяцы.