Украинский «Мотор Сич» — поле битвы Китая и США

Украинская компания «Мотор Сич» известна прежде всего разработкой и производством авиационных двигателей. Но недавно она стала еще и объектом большого скандала, связанного с Китаем. Что же произошло и кто главные действующие лица в этой истории? Telegram-канал «Крылья войны» восстанавливает хронологию событий и рассказывает о своем видении ситуации.

Актуальный статус «Мотор Сич»

Закончился очередной раунд борьбы за скандально известный завод. 20 марта Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество и 100% акций АО «Мотор Сич». Пресс-служба СБУ сообщила, что все имущество предприятия передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в силу решение СНБО. В нем говорится:

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", введенного в действие указом президента Украины от 6 марта 2018 № 58».

Таким образом, «Мотор Сич» вновь становится государственной собственностью, а Китай остался не у дел.

Ситуация довольно интересная. В 2016 году убыточное предприятие, до которого украинским властям особо не было дела, решают продать китайским инвесторам. Они обещали развивать завод, вкладывать деньги в инфраструктуру и обеспечивать стабильной работой всех служащих. Каждая сторона имеет здесь свою выгоду: китайская компания получает новые возможности и доступ к технологиям, а «Мотор Сич» не становится банкротом, погрязнув в убытках. Но все оказалось не так просто.

Появляется третья заинтересованная сторона — Соединенные Штаты Америки. Они диктуют свои условия правительству Украины с намеками на разрыв этой сделки с Китаем. «Ни нашим, ни вашим» — вполне в стиле США.

История компании и хитрые китайцы

Двигателестроительный завод «Мотор Сич» был основан в 1907 году как предприятие по изготовлению сельскохозяйственной техники. В 1915 году завод выкупило АО «Дюфлон, Константинович и К°» и перепрофилировало на выпуск авиационных двигателей для нужд Российского императорского военно-воздушного флота.

Предприятие уникальное — оно полностью разрабатывает и производит авиадвигатели, двигатели для крылатых ракет и газотурбинные установки. Помимо этого, обслуживает их и ремонтирует по мере необходимости при эксплуатации. Запорожскими двигателями были оснащены:

транспортные вертолеты Ми-172, Ми-8МТ, Ми-14, Ми-26, Ми-17, Ка-32 и др. и боевые Ка-50, Ми-24, Ка-52 и др.;

учебно-тренировочные самолеты Aero L-39, Hongdu K-8J и транспортные Ан-8, Ан-10, Ан-32, Ан-24, Ан-74, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрiя», Ан-140, Ил-18, Ил-38, Бе-12, Бе-200, Ту-334, Як-40 и др.

В 1990-х годах, чтобы спасти предприятие, рабочие завода решили передать контрольный пакет акций директору Вячеславу Богуслаеву. Он сохранил производство и даже смог его развить. В этом есть заслуга и Российской Федерации. В начале 2000-х годов Россия начала возрождать авиапромышленность и стала заказывать двигатели у «Мотор Сич». Дела предприятия пошли в гору.

Осенью 2011 года ПАО «Мотор Сич» и ОАО «Вертолеты России» подписали пятилетний контракт на 1,5 млрд долларов, согласно которому украинский производитель должен был ежегодно поставлять в Россию до 270 вертолетных двигателей. Производство развивалось, росла и прибыль. Кроме России, заказчиками предприятия стали Китай и Индия.

К сожалению, такое плодотворное сотрудничество закончилось в 2014 году после государственного переворота. Новое правительство Украины запретило сотрудничество с Россией. А в 2017 году президент страны Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Поставки двигателей в Россию прекратились, и прибыль предприятия постепенно упала до катастрофической. Как раз в это время китайские инвесторы стали проявлять интерес к еле держащемуся на плаву «Мотор Сич».

В 2017 году Вячеслав Богуслаев продает контрольный пакет акций своего предприятия китайской компании Skyrizon. В 2019 году украинский миллиардер Александр Ярославский стал совладельцем 25% «китайских» акций «Мотор Сич». Летом 2019 года у Skyrizon уже было 75% акций компании. Богуслаев пояснил, что китайцы инвестировали в предприятие 100 млн долларов, и это позволило продолжить выпуск двигателей, а также сохранить рабочие места.

Дядя Сэм всегда хочет «как лучше» (для себя)

Все эти движения не остались без внимания США. В 2018 году, еще до продажи акций, когда «Мотор Сич» просто поставляла двигатели в Китай, Уильям Триплетт, бывший советник комитета сената США по международным отношениям, заявлял, что украинские поставки помогают Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. По его словам, украинцы «берут деньги налогоплательщиков США, но при этом наносят удар им в спину».

В августе 2019 года в Киев нагрянул тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он решил обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшую судьбу двигателестроительного предприятия и добиться отмены сделки Китая по «Мотор Сич».

Outstanding meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Very impressed by his commitment to real reform to benefit the Ukrainian people. A stable, prosperous, and free Ukraine is key to stability in Europe and beyond. pic.twitter.com/YrCeCL1VD7 — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 28, 2019

Начались «паломничества» американских должностных лиц на Украину. В конце сентября предприятие посетили Билл Тейлор (поверенный в делах посольства США в Киеве) и старший советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер. Через месяц на завод приезжал основатель ЧВК Blackwater (Academi) Эрик Принс, который, предположительно, вел переговоры о покупке предприятия.

После сделки по продаже акций Китаю СБУ заблокировала весь реестр акционеров, а затем занялась изучением вывоза части оборудования «Мотор Сич» на новый завод в Чунцине. СБУ полагала, что это могло быть подготовкой диверсии и государственной изменой на предприятии от ее руководства.

За «Мотор Сич» началась настоящая борьба между двумя сверхдержавами — США и Китаем. Штаты прекрасно понимали, что получит оборонный комплекс КНР. Многолетние разработки и технологии позволят китайцам шагнуть вперед в производстве своей авиационной техники. Вашингтон такого допустить не мог.

Украина фактически является вассалом Соединенных Штатов, поэтому влияние Вашингтона играет решающую роль в любом крупном процессе. Совет национальной безопасности Украины решил перевести предприятие «Мотор Сич» в государственную собственность, чтобы не допустить его продажу Китаю. О возможных негативных последствиях национализации для завода никто не задумывается. Главная цель: не дать Пекину завладеть технологиями, которые могут развить и упрочнить его оборонную промышленность.

Пекин проиграл?

Конечно, китайская сторона считает действия Украины неправомерными и вместе с украинскими партнерами подала заявление в антимонопольный комитет Украины о покупке акций «Мотор Сич». В свою очередь, украинский суд данное заявление рассмотреть отказался.

В декабре 2020 года китайцы обратились в Международный арбитражный суд с целью взыскать с недобросовестной страны убытки. Размер иска составляет 3,5 млрд долларов. Независимо от результатов суда правительство Украины само поспособствовало своему глобальному проигрышу.

Если Украина успокоится и вернет акции китайской компании, то лишится поддержки своего важного стратегического союзника — США. А если продолжит действовать в интересах Штатов против Китая, то потеряет иностранных инвесторов, а также будет вынуждена выплатить штрафы или вернуть инвестированные деньги. Но очень сомнительно, что в бюджете Украины найдется лишних 3,5 млрд долларов.

Выгода от китайских инвестиций для «Мотор Сич» понятна, но зачем убыточное предприятие понадобилось Китаю? Ответ прост — беспрепятственный доступ к авиационным технологиям двойного назначения. КНР в настоящее время активно совершенствует свою авиацию (как военную, так и гражданскую). Пекин разрабатывает новые самолеты и вертолеты, а также ищет пути продления срока службы для старой техники. Так как многие китайские авиационные проекты имеют «советские корни», то запорожские двигатели слишком лакомый кусочек, чтобы пройти мимо него. Кроме этого, «Мотор Сич» уже поставляла двигатели в Китай.

Несмотря на текущие инвестиции в запорожский завод, наиболее вероятным сценарием был бы постепенный вывоз всей необходимой документации и специалистов из Украины и разворачивание производства непосредственно в Поднебесной. Ведь практически одновременно с продажей контрольного пакета акций «Мотор Сич» в Китае началось строительство нового завода по производству авиадвигателей. Не скрывалось, что на этом заводе будут использованы технологии запорожского предприятия. Нельзя не упомянуть и то, что Россия тоже могла бы снова начать получать запорожские двигатели — но уже выпущенные в КНР.

Вся эта игра нужна Соединенным Штатам, чтобы ослабить авиационную отрасль своих двух главных соперников в борьбе за влияние в мире — Российскую Федерацию и Китай.

Только Россия уже смогла наладить свое производство для замены украинских двигателей. Да и Китай не отстает и разрабатывает собственные авиадвигатели. Поэтому в минусе остается лишь Украина, позволившая США снова вмешаться в свои дела.

Киев может лишиться крупнейшей производственной единицы в сфере авиастроения, оставив свою же авиацию без поддержки, и потерять дальнейшее сотрудничество с Турцией. С Анкарой сейчас есть договоренности в области оснащения турецкой беспилотной авиации двигателями украинского производства. Кроме того, приватизация завода может привести к сокращению рабочих мест, а значит, много специалистов рискуют стать безработными и покинуть Украину. Время покажет, как будут развиваться события в дальнейшем — однако уже явно не в пользу Киева.

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