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Астрономы обнаружили бурлящий океан на спутнике Сатурна

Астрономы обнаружили бурлящий океан на спутнике Сатурна

Вашингтон, 27 марта. Американские ученые из Калифорнийского технического института открыли ранее неизвестный факт о шестом по величине спутнике Сатурна Энцеладе.

Он покрыт сплошным слоем льда. На протяжении долгого времени считалось, что Энцелад промерз до основания и теперь представляет собой безжизненный ледяной шар.

Однако пролетающий мимо зонд Cassini зафиксировал вырывающиеся из ледяных трещин гейзеры соленой воды. Получается, что в недрах спутника скрыт океан. Исследователи выяснили, что этот океан не похож на земные водоемы.

Он находится под толстым ледяным панцирем и очень глубок. Верхние слои более холодные, а вот нижние нагреваются от тепла недр Энцелада. При этом у океанов на Земле и спутнике Сатурна есть одно общее свойство — сильные течения.

Ранее астрономы смогли измерить магнитное поле вокруг черной дыры. В этом им помогли новые изображения, полученные с первой в истории темной материи.

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