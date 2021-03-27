Суданские фермеры из Аль-Фашаги пожалуются ООН на убийства и кражу скота эфиопами 

Хартум, 27 марта. Фермер из района Аль-Фашага Мусаб Ахмад Салих заявил, что за последние 25 лет эфиопы убили более двух тысяч суданцев и украли 220 тысяч голов скота. По его словам, национальные полицейские знают о происходящем и давно фиксируют каждое подобное преступление.

В ходе пресс-конференции земледелец разъяснил, что правительство Эфиопии получало миллиарды долларов от урожая, который вырастили на суданских землях, захваченных в эпоху правления экс-президента Омара аль-Башира.

Ежегодные доходы Аддис-Абебы от экспорта суданских сельхозкультур в страны Восточной Европы и Израиль оценили в 750 млн долларов. Теперь фермеры собираются подать официальную жалобу ООН, чтобы потом потребовать от Эфиопии выплатить 25 млрд долларов в качестве компенсации за эксплуатацию суданской земли.

Суть конфликта

Камнем преткновения в диалоге стран стал небольшой, но плодородный район Аль-Фашага. Территория несколько раз переходила под контроль то Хартума, то Аддис-Абебы, поэтому власти двух государств так и не решили, кому именно принадлежит земля.

Судан заявлял, что Эфиопия планомерно стягивает силы ближе к Аль-Фашаге, однако национальные солдаты не уступят ни дюйма территории в спорном приграничном районе. В феврале 2021 года армия защитила порядка 90% земель, но не населенный пункт — Катран.

Позже в Аддис-Абебе объявили, что Хартум якобы согласился не только на посредничество Южного Судана в разрешении территориального вопроса, но и на отведение вооруженных сил из приграничной зоны. В Судане это опровергли и ответили, что военные продолжат защищать и охранять Аль-Фашагу вопреки заявлениям Эфиопии.

В начале марта 2021-го Хартум предложил Аддис-Абебе заключить контракты о взаимовыгодном партнерстве, чтобы инвестировать в приграничные земли. Однако эфиопские военные не покинули регион, в связи с чем глава Переходного суверенного совета Судана заявил о невозможности продолжить переговоры.