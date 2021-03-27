Раскрыт размер самых высоких зарплат в российской отрасли IT

Москва, 27 марта. Средний размер самых высоких заработных плат, которые предлагаются в отечественной отрасли программирования, определил портал по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

Самую большую среднюю зарплату в отрасли IT в РФ могут получать технические директора. Их труд оплачивают в размере 183 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные исследования.

«Вторая по уровню оплаты специальность — аналитик больших данных (data scientist)», — сообщили аналитики.

На заработную плату в размере 165 тысяч рублей могут претендовать специалисты Golang. Работающие с искусственным интеллектом получают в России в среднем до 150 тысяч рублей в месяц, а руководители команды разработчиков — до 144 тысяч рублей.

Эксперты портала ранее выяснили, кто из удаленных работников может претендовать на зарплату свыше 200 тысяч рублей. Ими стали менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java.