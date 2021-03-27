Тяга к курению может быть обусловлена генетически

Дарем, 27 марта. Возникновение пагубной тяги к курению может быть связана с генетикой человека. Привычка может передаваться из поколения в поколение по наследству.

Британские ученые из Университета Дарема выделили ген, отвечающий за формирование вредной привычки — курения. Подробности научной работы были изложены в статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine.

По мнению ученых, желание закурить может передаваться генетически. Согласно приведенной в работе статистике, наследники выделенного гена на 20% чаще становятся заядлыми курильщиками. Влияние гена было подтверждено после анализа тысячи образцов крови, собранной у добровольцев. Специалисты отмечают, что этот ген не только отвечает за формирование привычки, но и усложняет процесс отказа от курения.

Генетическая предрасположенность к курению доказана не в первый раз. Ранее к такому же выводу пришли ученые из Дании. Они также выделили влияющий на возникновение никотиновой зависимости ген. В будущем эти открытия позволят заранее выявлять людей, склонных к курению, и предотвращать формирование зависимости.

Ранее американские специалисты перечислили привычки, отказ от которых может продлить жизнь на десятки лет. К ним относятся курение, употребление алкоголя и негативный образ мышления.