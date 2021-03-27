Нижегородцы выбрали имя новорожденной зебре из зоопарка «Лимпопо»

Нижний Новгород, 27 марта. Родившаяся в зоопарке «Лимпопо» маленькая зебра на днях обзавелась именем, теперь ее будут звать Зарой. Кличку для малышки выбрали жители города с помощью интернет-голосования.

Детеныш зебры появился на свет в феврале 2021 года. Для матери малышки, Марти, это уже не первые роды, в этот раз они также прошли безо всяких осложнений.

Альпака впервые показала посетителям зоопарка в Улан-Удэ новорожденного детеныша по кличке Диего, сообщало Федеральное агентство новостей. Сотрудники зоосада уверены, что он будет пользоваться большой популярностью среди гостей.