Врио губернатора Пензенской области усилит контроль за госзакупками

Пенза, 27 марта. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что усилит контроль за государственными закупками.

Он заявил, что госслужащие, которые будут замечены в поборах или выстраивании каких-либо схем при проведении госзакупок, будут сразу уволены. Об этом он сообщил накануне в ходе выступления перед представителями региональной власти и общественностью.

«Что касается коррупционных проявлений, то в процессе осуществления своей деятельности буду очень внимательно отслеживать вопросы, связанные с коррупцией, поборами либо выстраиванием каких-либо схем при осуществлении государственных закупок», — сообщил Мельниченко.

Врио губернатора Пензенской области отметил, что будет проводить проверки в отношении чиновников, которые окажутся причастны к подобным ситуациям.

Сенатора Олега Мельниченко назначил на пост врио главы Пензенской области президент России Владимир Путин. Такое решение приняли после скандала с экс-губернатором Иваном Белозерцевым, которого подозревают в получении взятки.

Мельниченко является выпускником программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Проект был запущен в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления.