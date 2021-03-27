Мария Шукшина назвала «разжеванной жвачкой» современный театр

Москва, 27 марта. Международный день театра актриса Мария Шукшина решила отпраздновать грустным постом в Instagram. Артистка выразила свое мнение о состоянии современной сцены и постановках.

Артистка отметила, что происходящее на современных сценах сложно назвать театром в классическом понимании этого слова. Единственное, что сейчас доступно зрителям в каком угодно количестве — театр абсурда, который несмотря ни на что прогрессирует.

«С днем театра, которого больше нет. Нет, театр абсурда, пожалуйста, в каком угодно количестве и в каком угодно качестве, конечно, есть и быстро прогрессирует. Я говорю про классику, которая, прежде всего, своей целью видела преображение человека через переживания, сострадание, через размышления, мысль, в конце концов», — написала Шукшина в соцсети.

Одна из основных задач театра — заставлять людей страдать, чтобы они пришли к пониманию и мудрости, считает она. Однако современное поколение не хочет «ни страдать, ни мудреть». В основном театры ориентируются на нужды зрителей и ставят «дешевые» антрепризы. А «умных» спектаклей и фильмов становится все меньше. По словам Шукшиной, современный театр теперь начинается с «маски».

«Сейчас думать не модно, а уж тем более сочувствовать. Разжеванная жвачка, дешевые комедии и антрепризы, состряпанные фальшивые страсти на ТВ, в театре и кино», — отметила актриса.

Недавно Мария Шукшина высказалась по поводу возвращения в Россию своего коллеги Алексея Серебрякова. В интервью актриса назвала его русским человеком «до глубины души». Но при этом его отъезд в Канаду признала «слабостью».