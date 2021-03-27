Россиянин Семененко чисто откатал произвольную программу на ЧМ в Швеции

Стокгольм, 27 марта. Российский фигурист Евгений Семененко показал отличное выступление в произвольной программе на чемпионате мира, который продолжается в шведской столице.

Евгений Семененко обеспечил себе попадание в топ-10 на чемпионате мира по фигурному катанию после того, как получил от судей 171,59 балла за произвольную программу. Дебютант планетарных первенств исполнил без ошибок все прыжки, в том числе четверной тулуп и четверной сальхов, каскады из тройного акселя и тройного тулупа, а также тройного флипа, ойлера и тройного сальхова.

По признанию Семененко после завершения выступления, он сделал все, «что мог» на данный момент. По сумме двух программ 17-летний фигурист набрал 258,45 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме с 22 по 28 марта. Россияне уже завоевали на турнире пять медалей. Более того, фигуристки из РФ впервые в истории планетарных первенств заняли весь пьедестал почета в женском одиночном катании.